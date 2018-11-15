Фильм про Александра Вампилова 15 ноября выходит в широкий прокат
Биографическая лента про иркутского драматурга Александра Вампилова «Облепиховое лето» сегодня, 15 ноября, выходит в широкий прокат. Фильм с Андреем Мерзликиным увидят по всей стране. Картина режиссера Виктора Алферова расскажет о последних годах жизни известного писателя, нашего земляка.
Съемки проходили в Иркутске и на Байкале. Сам исполнитель главной роли Андрей Мерзликин еще во время съемок в Иркутске признавался, что не сразу решился сыграть великого драматурга.
- Переживал, что не похож, но команда настояла, и я им за это благодарен, - рассказал тогда журналистам актер. - Я подумал: «Что я буду кокетничать, жизнь редко дает возможность прикоснуться к великому писателю». Тем более, что это один из моих любимых. Вампилов – это Гагарин в драматургии, не я придумал это сравнение, но считаю его верным, он придумал новую драматургию, показывать настоящую жизнь в театре.
С сегодняшнего дня фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах нашего города.
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