2018-11-15T04:49:43+03:00
Общество

Фильм про Александра Вампилова 15 ноября выходит в широкий прокат

Роль иркутского писателя, классика исполнил Андрей Мерзликин
Ирина РЮТИНА
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Андрей Мерзликин в роли Александра ВампиловаАндрей Мерзликин в роли Александра ВампиловаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Биографическая лента про иркутского драматурга Александра Вампилова «Облепиховое лето» сегодня, 15 ноября, выходит в широкий прокат. Фильм с Андреем Мерзликиным увидят по всей стране. Картина режиссера Виктора Алферова расскажет о последних годах жизни известного писателя, нашего земляка.

Съемки проходили в Иркутске и на Байкале. Сам исполнитель главной роли Андрей Мерзликин еще во время съемок в Иркутске признавался, что не сразу решился сыграть великого драматурга.

- Переживал, что не похож, но команда настояла, и я им за это благодарен, - рассказал тогда журналистам актер. - Я подумал: «Что я буду кокетничать, жизнь редко дает возможность прикоснуться к великому писателю». Тем более, что это один из моих любимых. Вампилов – это Гагарин в драматургии, не я придумал это сравнение, но считаю его верным, он придумал новую драматургию, показывать настоящую жизнь в театре.

С сегодняшнего дня фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах нашего города.

Еще больше интересных культурных событий Иркутска здесь:

Афиша Иркутска

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