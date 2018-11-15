Оба Boeing-777 авиакомпании AirFrance, застрявшие в Иркутске, улетели в Париж

СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-15T04:49:46+03:00

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Оба самолета Boeing-777 авиакомпании AirFrance, ранним утром, 15 ноября наконец вылетели из аэропорта Иркутска в столицу Франции. Об этом «Комсомольской правде» в Иркутске сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. Это произошло после того, как добро на вылет дали техники из Парижа.

Напомним, первый Boeing-777 рейсом Париж-Шанхай из-за задымления в кабине пилотов экстренно приземлился в Иркутске 11 ноября. 282 пассажира, среди которых были граждане Франции и Китая, разместили в гостиницах. На следующий день за ними прилетел новый борт. Но и он не смог забрать туристов, из-за того, что перед взлетом у него отказали гидросистемы. Французской авиакомпании пришлось отправлять в 9-часовой полет до столицы Приангарья третий по счету лайнер. Только на утро 14 ноября, уставшие пассажиры вылетели в Шанхай.

Ну а творческие иркутяне даже посвятили «сибирским пленникам» песню., в которой есть такие слова: - Смотрят на вас иркутяне в душе, холодея, у нас для Витонна Луи есть идея: модно сейчас одеваться намного теплее.

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