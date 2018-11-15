2018-11-15T05:41:36+03:00
Происшествия

На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми

Поиски продолжаются
Валентина ГИЛЕВИЧ
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На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми. Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия.На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми. Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
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Вчера, около 7 часов вечера дежурному МЧС Бурятии от очевидца поступило сообщение о том, что на озере Байкал вблизи реки Преемная Кабанского района в акваторию унесло лодку с двумя мужчинами и жен6щиной.

- На место незамедлительно выехали спасатели Никольского ПСП БПСО на катере Мангуст, а также инспектора ГИМС Кабанского участка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия. - Стоит отметить, что поиск людей осложняется темным временем суток и наступившими отрицательными температурами.

На данный момент поиски продолжаются.

Всего на место происшествия выехали 11 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 2 единицы техники.

Отметим, что на сегодняшний день на всех водоемах Бурятии и Иркутской области завершена навигация маломерных судов.

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