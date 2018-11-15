2018-11-15T06:11:26+03:00
Происшествия

Жители Братска снова стали жертвами мошенников

Преступники представлялись сотрудниками банков
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Жители Братска снова стали жертвами мошенников.Жители Братска снова стали жертвами мошенников.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники полиции в Братске начали ряд проверок по обращениям обманутых граждан, у которых похитили деньги с банковских карт. В основном преступники действовали, представляясь служащими банка. Пострадавшие сами предоставляли конфиденциальную информацию похитителям.

К примеру, 63-летней жительнице Братска позвонил мужчина и представился менеджером одного из банка. Он сообщил, что кто-то совершил несанкционированную попытку снятия денег с ее карты, поэтому нужно было срочно сообщить номер карточки, срок ее действия и цифры на обороте. В панике пенсионерка сообщила все, что требовалось. Но позже решила позвонить на «горячую линию» банка. Там ей сообщили, что она стала жертвой мошенников. С ее чета похитили 5,5 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в социальной сети.

- Пенсионерка увидела в интернете приглашение поучаствовать ы опросе бонусной программы банка с выплатой вознаграждения в сумме 1 тысяча рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В анкете женщина указала личную информацию, которой и воспользовались мошенники. С ее счета они списали 13,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что номера, с которых звонили потерпевшим, зарегистрированы в России. Уголовное дело заведено. Расследование продолжается.

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