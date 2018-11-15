Гермафродит выдавая себя за женщину, грабит мужчин в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-15T06:25:07+03:00

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Иркутские полицейские выясняют все подробности кражи телефона, которая произошла еще в сентябре. В ночь на 25 сентября в один из отделов обратился мужчина. Он рассказал, его ограбила женщина, с которой он познакомился в интернете. Оказалось, сначала они некоторое время переписывались, вскоре договорились о свидании, кавалер даже снял для встречи квартиру. Во время романтика мужчина перебрал алкоголя и уснул. А проснувшись утром, не обнаружил возле себя не только новую подругу, но и своего смартфона.

Вычислили сбежавшую любовницу быстро. И вот здесь история превращается в сюжет из детективного романа Дарьи Донцовой. Полицейские вычислили, что сбежавшая подруга – матерый рецидивист, который специально меняет внешность на женскую. Зачем – понятно! Заметает следы преступлений.

- Это 35-летний мужчина, который уже на раз был судим за кражи, причинение телесных повреждений и оскорбления оперативников, - прокомментировали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Несоответствие анкетных данных и внешности – его главный криминальный почерк. Например, мы считаем, что он может быть причастен к еще одной краже телефона в Аларском районе летом этого года. Вся суть в том, что на месте его преступлений всегда находят мужские отпечатки пальцев, а очевидцы всегда говорят, что преступница - женщина. У нас есть версия, что это всегда один и тот же человек, но она сейчас проверяется.

Сама задержанная/нный отпущенный/нная под подписку о невыезде, поясняет, что был/была рождена с двумя половыми органами.

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