2018-11-15T06:31:29+03:00
Общество

Аварийное здание инфекционной больницы в Ангарске закрыли: депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль

Решается дальнейшая судьба учреждения
Яна ЛИСИНА
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Депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль. ФОТО: пресс-служба ЗС.Депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль. ФОТО: пресс-служба ЗС.
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Здание инфекционной больницы в Ангарске – в плачевном состоянии, потому что уже давно требует ремонта. Пациентам в разваливающихся ветхих помещениях не место – небезопасно! В сентябре этого года по этой причине здание закрыли. Теперь в больнице нет специализированного отделения реанимации и интенсивной терапии. И пациентов отправляют в другие ангарские больнице, где для них предусмотрели места.

Однако эти меры не решают проблемы. Без профильной больницы не обойтись. Дальнейшую судьбу инфекционной больницы возьмут под контроль депутаты регионального парламента. Такое поручение дал председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам выездного совещания. В нем приняли участие депутаты, представители Минздравоохранения Иркутской области и власти АГО.

На совещании обсудили два пути решения вопроса - обследование старого здания и в случае положительного заключения его капитальный ремонт либо строительство нового. Подрядчик должен обследовать грунт, фундамент, несущие конструкции. И после этого станет понятно – сносить или заново строить. В любом случае параллельно с этим региональный минздрав ищет площадку под строительство нового корпуса для размещения инфекционного отделения.

Спикер отметил, что строительства новых медучреждений в Ангарске не было почти тридцать лет. С тех пор многое поменялось - стандарты оказания медицинской помощи, санитарные нормы, строительные технологии.

- Просчеты в этой сфере недопустимы, речь идет о спасении жизни и здоровья людей, - считает Сергей Сокол.

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