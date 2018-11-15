Стали известны причины смерти мужчины, который скончался в туалете больницы Иркутска

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-15T06:50:45+03:00

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12 ноября в больнице №8 по улице Баумана в Ленинском районе Иркутска обнаружили труп 40-летнего мужчины.

- Следствием установлено, что мужчина в этот день не был записан ни к одному специалисту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Иркутской области. - Закрывшись изнутри в туалете больницы, иркутянин там провел продолжительное количество времени.

Пациенты, которые находились рядом с уборной, забеспокоились о том, что мужчина долго не выходит. Они сообщили об этом медперсоналу. Замок двери пришлось взломать. Когда медики открыли дверь, то обнаружили мертвого мужчину, который лежал на полу, а рядом с ним валялся шприц.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что предварительно смерть наступила в результате отравления наркотиками.

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