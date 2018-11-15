СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-15T08:36:01+03:00

Дмитрий Бердников: Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Иркутска расскажет о развитии города и первоочередных задачах в эфире радио «Комсомольская правда" [91,5 fm ]

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 ноября, в 18.05 в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске мэр столицы Приангарья Дмитрий Бердников ответит на вопросы о том, как в областном центре формируется комфортная среда, что происходит с дорогами и какие социальные объекты строятся в городе.

В частности, в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске Дмитрий Бердников расскажет о том, сколько новых скверов и парков появилось в столице региона за последние три года и какими темпами обновляются дворы.

Напомним, что в этом году Иркутск признали лучшим городом Сибири по качеству городской среды. Такой рейтинг был подготовлен при поддержке Министерства строительства России.

- Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя, - уверен Дмитрий Бердников.

Также глава города ответит на личные вопросы. К примеру, о том, как он будет праздновать Новый год.