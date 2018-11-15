СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-15T10:23:31+03:00

Работник автозаправки в Иркутске скончался на рабочем месте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Два дня назад на одной из автозаправок Иркутска погиб рабочий.

- Сейчас ведется проверка по факту ЧП, - сообщили в пресс-службе автозаправки. – Завтра, в пятницу состоятся похороны погибшего. Конечная информация по факту проверки поступить в понедельник.

Очевидцами этой ситуации стали обычные граждане, которые в это время находились на месте. В социальных сетях они рассказывают о случившемся.

С официального аккаунта АЗС эту ситуацию прокомментировали так:

- При проведении ремонтных работ на АЗС скоропостижно скончался один из сотрудников по ремонту. При проведении работ были соблюдены все требования безопасности. Причина смерти будет установлена позже.

«Комсомолка» активно следит за этой историей.

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