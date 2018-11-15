17-летний подросток сбежал из Центра помощи детям в Братске

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-15T11:52:42+03:00

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Полицейские Братска были подняты на поиски 17-летнего подростка, который утром, 11 ноября сбежал из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Причем выяснилось, что ушел парень без теплой одежды. А в этот день как раз ударил первый морозец. Чтобы найти его как можно быстрее, оперативники обратились за помощью к неравнодушным местным жителям и волонтерам. И вскоре это дало плоды. Тут же поступила информация, что похожего по описаниям подростка видели в районе Братской ГЭС.

- Во время поисков на территории садоводства, один из сыщиков заметил на одном из участков похожего по описанию в ориентировке молодого человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого, его задержали и доставили в отдел. По предварительной информации, противоправных действий в его отношении не совершалось

Причину побега сейчас выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

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