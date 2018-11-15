Житель Бурятии убил пасынка из-за курения в доме

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-15T13:08:52+03:00

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Трагедией закончилась ссора между 60-летним жителем поселка Горячинск в Бурятии и его 32-летним пасынком. Молодой человек закурил прямо в доме и это не понравилось его отчиму. Между ними возник конфликт. Во время ругани, пенсионер неожиданно забежал на кухню и схватил нож, которым ударил курильщика в грудь. А затем сам же вызвал ему скорую помощь.

- Прибывшей бригаде медиков оставалось только констатировать смерть молодого человека, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Погибший мужчина проживал с матерью и ее сожителем. Семья была непьющая. Они вели обычную сельскую жизнь, и соседи отзывались о них положительно. Однако в роковой день без алкоголя не обошлось, поминали умершую родственницу.

Преступник не смог внятно объяснить причины трагедии ссылаясь на аффект. При этом он не стал отрицать свою вину, дав признательные показания. Его поместили под стражу. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».