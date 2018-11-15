2018-11-15T13:10:08+03:00
Общество

Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м

Ежегодно в Иркутской области планируется обновлять более пятисот километров трасс
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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При получении положительного заключения Главгосэкспертизы в 2019 году предполагается начать капремонт дороги на территории острова Ольхон - 5 км на подъезде к поселку Хужир. Также в следующем году будет завершена корректировка документации на продолжение реконструкции Байкальского тракта с 21 по 29 км.

Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.

Он также заявил, что ежегодно в Иркутской области планируется ремонтировать

свыше 500 км дорог. Таким образом, к 2024 году на территории региона в нормативное состояние приведут более 50% дорожной сети.

На начало года объем дорожного фонда утвержден в размере 8,7 млрд с последующим планируемым увеличением. А к 2023 –му он вырастет до 15 млрд рублей.

– Мы уже провели ряд конкурсных процедур на следующий сезон, что позволяет говорить о планировании дорожной деятельности. Именно такую задачу перед нами поставил губернатор Сергей Левченко, - отметил Евгений Липатов.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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