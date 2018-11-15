2018-11-15T17:07:49+03:00
Спорт

Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске

Бело-синие вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в КрасноярскеТретье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в КрасноярскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели третье подряд поражение в чемпионате России. В Красноярске бело-синие проиграли серебряному призеру прошлого сезона «Енисею» со счетом 3:8.

При этом начало встречи осталось полностью за нашими парнями. Уже к 5-й минуте иркутяне повели в счете 2:0, благодаря забитым мячам Павла Дубовика и Тимофея Безносова. Однако это не выбило из колеи Ломанова и компанию. Хозяева льда ответили на это сразу четырьмя голами. У красноярцев отличились Алмаз Миргазов, Артем Ахметзянов, Патрик Шострем и Вадим Чернов. Перед самым перерывом соперники обменялись голами. Сначала отставание сократил наш Руслан Тремаскин, а затем мяч в ворота своего бывшего партнера по команде Григория Лапина забил форвард «Енисея» Александр Егорычев, который еще в прошлом сезоне выступал за «Байкал-Энергию».

Во втором отрезке забивали уже только красноярцы. В ворота бело-синих влетело еще три мяча от Андрея Прокопьева, еще два точных удара нанес легендарный Сергей Ломанов.

Впереди у «Байкал-Энергии» длительная домашняя серия игр, которая начнется 22 ноября матчем с «Мурманом» из Мурманска.

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