2018-11-15T17:55:39+03:00
Авто

ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин

По предварительной информации, пострадавших нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машинДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла поздним вечером, 15 ноября под Иркутском. В районе поселка Хомутово столкнулись сразу пять автомобилей. Как рассказывают очевидцы, все произошло, когда машины стояли на светофоре. В этот момент в одну из них врезалась Honda CR-V, после этого, по инерции, они зацепили еще несколько авто.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этом ДТП нет. Сейчас все подробности происшествия выясняют инспекторы ГИБДД. По одной из версий, виновник массовой аварии мог уснуть за рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутске: скорая помощь столкнулась с «Фордом»

Серьезная авария произошла вечером, 14 ноября в Иркутске. На пересечении улиц 1-я Советская и Декабрьских Событий столкнулись автомобиль скорой помощи «Газель» и седан «Форд Мондео».Травмы получили два фельдшера из неотложки

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м
Житель Бурятии убил пасынка из-за курения в доме
17-летний подросток сбежал из Центра помощи детям в Братске
Первая в России система экологического контроля воды появится на Байкале
Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы
Работник автозаправки в Иркутске скончался на рабочем месте
Прорвало трубу: 2 детских сада и больница остались без холодной воды в Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь: «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы связи между Иркутской областью и Белоруссией развивались»
В Иркутской области продолжится строительство школ, детсадов и больниц
Дмитрий Бердников: Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя
Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки
Стали известны причины смерти мужчины, который скончался в туалете больницы Иркутска
Аварийное здание инфекционной больницы в Ангарске закрыли: депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль
Гермафродит выдавая себя за женщину, грабит мужчин в Иркутске
Жители Братска снова стали жертвами мошенников
На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми
Оба Boeing-777 авиакомпании AirFrance, застрявшие в Иркутске, улетели в Париж
Фильм про Александра Вампилова 15 ноября выходит в широкий прокат
Иркутян сегодня научат вязать узлы как у спелеологов
Култукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноября
Прогноз погоды в Иркутске: 15 ноября в городе без осадков