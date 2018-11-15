ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-15T17:55:39+03:00

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Крупная авария произошла поздним вечером, 15 ноября под Иркутском. В районе поселка Хомутово столкнулись сразу пять автомобилей. Как рассказывают очевидцы, все произошло, когда машины стояли на светофоре. В этот момент в одну из них врезалась Honda CR-V, после этого, по инерции, они зацепили еще несколько авто.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в этом ДТП нет. Сейчас все подробности происшествия выясняют инспекторы ГИБДД. По одной из версий, виновник массовой аварии мог уснуть за рулем.

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