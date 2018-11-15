2018-11-15T19:37:49+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег

По области - метели
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снегПрогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 16 ноября переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер дует западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -11,-13, днём -3,-5 градусов.

- В пятницу в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с, слабые метели, местами по области снег и сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В целом в Приангарье - переменная облачность. В течение суток в северных районах, днём и в западных, центральных, верхнеленских районах небольшой, умеренный снег, ночью и днём в отдельных районах сильный снег. В южных районах местами: ночью небольшой, днём небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман.

Ветер по области юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -8,-13, при прояснении -18,-23, в северо-восточных районах -16,-21, при прояснении -25,-30. Днем -3,-8, при облачной погоде -13,-18.

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