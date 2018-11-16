Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-16T03:55:32+03:00

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Руководители клубов Профессиональной футбольной лиги выбрали лучших главных тренеров. Голосование проходило по итогам октября в ОЛИМП – Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ. И лучшим в зоне «Восток» стал тренер иркутской команды «Зенит» Олег Яковлев.

- В группе «Запад» наибольшее количество голосов руководители клубов отдали за тренера ФК «Локомотив-Казанка» Дениса Клюева из Москвы, - сообщает официальный сайт ПФЛ. - В «Центре» лучшим стал наставник ФК «Динамо-Брянск» Александр Горбачев. Хазрет Дышеков ФК «Черноморец» из Новороссийска опередил своих коллег в группе «Юг», а Дмитрий Воецкий ФК «Сызрань-2003» и в группе «Урал-Приволжье».

СПРАВКА «КП»

Олег Яковлев родился 5 июля 1970 в Иркутске. Всю профессиональную карьеру провел в иркутском клубе «Звезда», 1991-2006 года. Сыграл 377 игр, забил 41 гол. С 2008 года работает тренером.