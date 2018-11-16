В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина

СЕГОДНЯ 04:27 2018-11-16T04:30:07+03:00

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В Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея сегодня открывается выставка Александра Шипицына, ему в январе исполнилось 80 лет. На ней представлены почти семь десятков работ. Здесь графика раннего периода творчества, выполненная в технике линогравюры, рисунки из поездки по Средней Азии в 80-х годах, городские пейзажи, портреты строителей БАМа; офорты, посвященные семье и любимому Иркутску с 1990-го по нынешние дни, живописные полотна.

А в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского открывается экспозиция Мориса Москвитина, ему 85. На выставке посетители увидят лучшие работы автора, написанные в течение всего его творческого пути. Работы Мориса Москвитина выполнены в реалистической манере и наполнены глубокой любовью к людям и природе.

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