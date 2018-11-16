Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
Во время просмотра фильма вы не услышите ни слова! Детская короткометражная комедия «Пингвины на Байкале» снята в уникальном жанре – жанре «пантомима».
Главные роли в ней исполнили дети - ученики театральной школы. В основе сюжета – фантазийная история о девочке, которая нашла на берегу озера Байкал пингвиньи яйца. Всех тайн картины раскрывать не будем, но зрителя ждут тайны, интриги, любовь, погоня. Посмотреть его будет интересно не только детям, но и взрослым.
- Пантомима – это уникальный язык, доступный каждому, - отмечают создатели фильма.
Съемки проходили в Иркутске и на берегу озера Байкал, а премьера состоится в субботу 17 ноября в кинотеатре «Художественный».