Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»

СЕГОДНЯ 04:43 2018-11-16T04:44:15+03:00

Помог им в этом президентский грант

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Во время просмотра фильма вы не услышите ни слова! Детская короткометражная комедия «Пингвины на Байкале» снята в уникальном жанре – жанре «пантомима».

Главные роли в ней исполнили дети - ученики театральной школы. В основе сюжета – фантазийная история о девочке, которая нашла на берегу озера Байкал пингвиньи яйца. Всех тайн картины раскрывать не будем, но зрителя ждут тайны, интриги, любовь, погоня. Посмотреть его будет интересно не только детям, но и взрослым.

- Пантомима – это уникальный язык, доступный каждому, - отмечают создатели фильма.

Съемки проходили в Иркутске и на берегу озера Байкал, а премьера состоится в субботу 17 ноября в кинотеатре «Художественный».