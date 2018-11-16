2018-11-16T04:44:15+03:00
Общество

Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»

Помог им в этом президентский грант
Ирина РЮТИНА
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Главные роли в короткометражке "Пингвины на Байкале" исполнили детиГлавные роли в короткометражке "Пингвины на Байкале" исполнили дети
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Во время просмотра фильма вы не услышите ни слова! Детская короткометражная комедия «Пингвины на Байкале» снята в уникальном жанре – жанре «пантомима».

Главные роли в ней исполнили дети - ученики театральной школы. В основе сюжета – фантазийная история о девочке, которая нашла на берегу озера Байкал пингвиньи яйца. Всех тайн картины раскрывать не будем, но зрителя ждут тайны, интриги, любовь, погоня. Посмотреть его будет интересно не только детям, но и взрослым.

- Пантомима – это уникальный язык, доступный каждому, - отмечают создатели фильма.

Съемки проходили в Иркутске и на берегу озера Байкал, а премьера состоится в субботу 17 ноября в кинотеатре «Художественный».

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