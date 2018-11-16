Девятибалльные пробки образовались в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-16T05:59:10+03:00

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Утро 16 ноября для многих иркутян стало беспокойным. Огромная пробка образовалась на правом берегу Ангары. По информации сервиса «Яндекс.Карты» затор образовался на улицах Лермонтова, Маяковского, Гоголя, Джамбула, Трактовой, Челнокова и Профсоюзной.

ДТП произошло из-за того, что на улице Гоголя столкнулись иномарка и автобус.

- Спасибо за пробку! - иронично написал один из водителей на популярном автомобильном форуме.

Увы, даже регулировщики не смогли оперативно исправить ситуацию. До сих пор движение транспорта в Свердловском районе затруднено.

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Крупная авария произошла поздним вечером, 15 ноября под Иркутском. В районе поселка Хомутово столкнулись сразу пять автомобилей. Как рассказывают очевидцы, все произошло, когда машины стояли на светофоре. В этот момент в одну из них врезалась Honda CR-V.