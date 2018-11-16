СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-16T06:18:23+03:00

Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе. Фото: инстаграм

Также в ДТП на трассе погибла женщина

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В двух ДТП со смертельными исходами разбирается полиция Усть-Илимска. Первая авария произошла на 61-ом километре Бадарминской магистрали.

- 59-летний водитель Камаза, выполняя маневр разворота задним ходом, совершил наезд на пешехода, - сообщает полиция Усть-Илимска в своем инстаграме. - От полученных травм, 35-летний мужчина скончался по пути в больницу.

Известно, что погибший житель Братска приехал не деляну для того, чтобы в дальнейшем трудоустроиться к местному предпринимателю, которому принадлежит данный участок леса.

Второе ДТП произошло около 20.00 в 100 километрах от Усть-Илимска на Катинской магистрали.

- Здесь 36-летний водитель Урала не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, - говорится в сообщении. - В итоге машина опрокинулась на крышу.

В итоге пассажира - 37-летнюю женщину зажало в кабине. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.