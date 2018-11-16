2018-11-16T07:18:46+03:00
Авто

55 зимних переправ откроют в Иркутской области

Выезжать на лед можно только в разрешенных местах
Ольга БУЕВА
Поделиться:
55 зимних переправ откроют в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.55 зимних переправ откроют в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Иркутской области планируют открыть 55 зимних переправ в 21 городах и поселках. Из них 20 - дороги областного значения, 35 - муниципальные.

- Самое большое количество таких переправ в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Самое главное, чтобы местные жители правильно вели себя на таких переправах. Поэтому в МЧС подчеркнули, что главное сейчас - проинформировать население, где ездить можно, а где - нет. Установка аншлагов, шлагбаумов, тросовых заграждений - важное направление в работе спасателей.

В ведомстве напомнили, что выезжать на лед можно только в разрешенных местах. При этом тем, кто нарушить правила, грозит штраф. Физическим лицам - от пятисот до одной тысячи рублей, должностным лицам – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, юридическим – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске
На месте закрывшегося в Иркутске кинотеатра «Чайка» появится молодежный центр
Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина
Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»
«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м