55 зимних переправ откроют в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:18 2018-11-16T07:18:46+03:00

Выезжать на лед можно только в разрешенных местах

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В Иркутской области планируют открыть 55 зимних переправ в 21 городах и поселках. Из них 20 - дороги областного значения, 35 - муниципальные.

- Самое большое количество таких переправ в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Самое главное, чтобы местные жители правильно вели себя на таких переправах. Поэтому в МЧС подчеркнули, что главное сейчас - проинформировать население, где ездить можно, а где - нет. Установка аншлагов, шлагбаумов, тросовых заграждений - важное направление в работе спасателей.

В ведомстве напомнили, что выезжать на лед можно только в разрешенных местах. При этом тем, кто нарушить правила, грозит штраф. Физическим лицам - от пятисот до одной тысячи рублей, должностным лицам – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, юридическим – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.