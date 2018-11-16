СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-16T07:38:39+03:00

Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ. Фото: Иркутского научного центра СО РАН.

Сибиряки выступят на научной конференции в Москве

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Шесть проектов молодых ученых из Иркутска поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Работы оценивались в рамках конкурса «Стабильность».

- Проект направлен на поддержку научных проектов, выполняемых сложившимися научными коллективами, которые состоят преимущественно из молодых ученых и под руководством молодого кандидата или доктора наук, - говорится в сообщении Иркутского научного центра СО РАН.

Молодые ученые отчитаются о проведении исследований, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) совместно с Фондом "Национальное интеллектуальное развитие" (Фонд "НИР"), на конференции в Москве 4 декабря. На мероприятии представят доклады по темам "Фундаментальные проблемы нефтегазовой промышленности", "Энергетика", "Новые материалы", "Электроника и фотоника"

В конкурсе принимали участие коллективы численностью от 5 до 10 человек. Срок реализации каждого проекта два года.