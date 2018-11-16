«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-16T07:38:54+03:00

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«Ростелеком» в Иркутске провел техническое переоснащение комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «АвтоУраган». Устройство размещено на пересечении улиц Ленина и Дзержинского областного центра. Установленные видеокамеры с поворотным модулем и дистанционным управлением умеют менять углы обзора и ведут круглосуточную видеосъемку зон контроля.

Комплекс выявляет факты проезда нарушителей на красный сигнал светофора, пересечение перекрестка в запрещенном направлении, превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, проезд по полосе для встречного движения и другие административные правонарушения.

«На данном этапе мы подключили современную систему видеонаблюдения, которая состоит из семи видеокамер, установленных на оживленном перекрестке Иркутска с семи-полосным движением, – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Мы продолжим эту работу, чтобы иркутские дороги становились безопаснее как для водителей, так и для пешеходов».

«Сегодня на территории региона эксплуатируются 48 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Их постоянное применение в очагах аварийности существенно стабилизирует обстановку на дорогах, позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и серьезным образом дисциплинирует водителей, – прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин. – Количество выявленных нарушений техническими средствами по сравнению с прошлым годом сократилось с 440 000 до 280 000».

По его словам, ежегодно на этом перекрестке прежний комплекс документировал свыше 30 тысяч нарушений. При этом за последние два года здесь не было совершено ни одного серьезного ДТП. Новое оборудование, установленное «Ростелекомом», сделает эту работу еще более точной.

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