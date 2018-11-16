Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт", который расположен на улице Чкалова в Иркутске, эвакуировали. Фото разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что рядом со зданием дежурят полицейские и пожарные машины, скорые.
- Предварительно, в гостинице нашли подозрительный предмет, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. - Здание сейчас обследуют сотрудники полиции.
Однако пока информация о том, что грозит опасность, пока нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Недавно посетителей эвакуировали из ТЦ "Карамель".
- Внимание! В здании обнаружено возгорание, срочно покиньте помещение! - услышали по громкоговорителю посетили ТРЦ "Карамель".
На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа. Посетители испуганно перешептывались, что же произошло на самом деле. И можно ли будет вернуться в ТРЦ через некоторое время.
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске. Фото: инстаграм dtp irk.Предоставлено "КП"