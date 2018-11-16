2018-11-16T08:21:46+03:00
Общество

Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске

По предварительным данным, здесь нашли подозрительный предмет
Ольга БУЕВА
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Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске. Фото: инстаграм dtp rkПостояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске. Фото: инстаграм dtp rk
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Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт", который расположен на улице Чкалова в Иркутске, эвакуировали. Фото разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что рядом со зданием дежурят полицейские и пожарные машины, скорые.

- Предварительно, в гостинице нашли подозрительный предмет, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. - Здание сейчас обследуют сотрудники полиции.

Однако пока информация о том, что грозит опасность, пока нет.

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Недавно посетителей эвакуировали из ТЦ "Карамель".

- Внимание! В здании обнаружено возгорание, срочно покиньте помещение! - услышали по громкоговорителю посетили ТРЦ "Карамель".

На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа. Посетители испуганно перешептывались, что же произошло на самом деле. И можно ли будет вернуться в ТРЦ через некоторое время.

Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске. Фото: инстаграм dtp irk.Предоставлено "КП"

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