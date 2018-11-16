СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-16T08:32:28+03:00

За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске водителя осудили за вождение в пьяном виде. 34-летнего парня задержали на улице Байкальской в областном центре. Он управлял легковым автомобилем. Экспертиза подтвердила: водитель употреблял алкоголь. Выяснилось, что он не впервые нарушает закон.

Однажды он попался в Нижнеудинске, где также пьяный сел за руль.

- В это время его уже привлекли к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутска. - И он выплатит за вождение в пьяном виде 30 тысяч рублей.

Но, видимо, урок не пошел ему впрок. На днях в Октябрьском суде прозвучал еще один приговор. Молодого человека в очередной раз признали виновным по статье " Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения"

Теперь горе-водитель выплатит 100 тысяч рублей.