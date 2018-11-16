2018-11-16T11:46:04+03:00
Общество

В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого

Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Дмитрий Бердников
Юлия УЛЫБИНА
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В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого.В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На пресс-завтраке, который прошел в рамках фестиваля «Золотая запятая», мэр Иркутска Дмитрий Бердников сообщил о планах по изменению облика улицы Урицкого, утратившей статус места для прогулок после создания 130 квартала.

- Проект обновления Урицкого входит в программу «Комфортная городская среда». Здесь уже начался комплексный ремонт сетей. В следующем году мы приступим к обновлению этой территории, - сказал мэр.

Глава города также сообщил о проектах восстановления расположенного на улице Урицкого Дома быта. Первый, муниципальный, связан с созданием современного детского центра - комплекса кванториума, коворгинга, пространств для творческих союзов и объединений. Туда же можно будет перенести Дом учителя, так как его сегодняшнее помещение уже стало тесным для педагогического сообщества. Кроме того, есть планы разместить в этом здании и муниципальные ресурсные центры.

- Таким образом, мы сможем сформировать в Иркутске центр притяжения для городских сообществ, - заявил Дмитрий Бердников.

Второй вариант использования здания – это передача его в концессию предпринимателям с целью сохранения именно Дома быта.

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