2018-11-16T12:18:55+03:00
Происшествия

ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок в метель, 17 ноября

На дорогах области снежный накат, надо быть готовым к отключению электричества и другим неприятностям, связанным с погодой
Ольга СЛАВИЧЕВА
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ГУ МЧС предупредил иркутян об опасностях, связанных с метелями 17 ноября.ГУ МЧС предупредил иркутян об опасностях, связанных с метелями 17 ноября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спасатели предупреждают: 17 ноября не стоит планировать дальних поездок. Ожидается сильная метель, результатом которой будут снежные накаты на дорогах и прочие неприятности.

- ГУ МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости при получении предупреждения о неблагоприятном прогнозе погоды соблюдать меры безопасности, обращаясь с огнём, быть готовым к отключению электроэнергии и не планировать на время непогоды дальних поездок и пеших прогулок, - сообщает пресс-служба ведомства. - Одеваться в соответствии с погодой.

Казалось бы, это элементарные вещи. Но именно о них, как правило, забывают. Особенно начинающие, городские водители. Это нередко становится причиной серьезных ЧП.

ГУ МЧС предостерегает: не стоит в метель ехать быстро. В этом случае как раз правило "тише едешь - дальше будешь", работает как никогда. Соблюдайте дистанцию, будьте осторожнее!

В случае чрезвычайной ситуации звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

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