Делали закладки: в Братске продавали наркотики через интернет

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-16T13:05:47+03:00

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Купить «синтетику» предлагали двое жителей Братска. 22-летний мужчина и его помощница организовали сеть сбыта наркотиков. На протяжении 3 месяцев наркоторговцы отравляли город. В феврале 2018 года при закупке новой партии их задержали сотрудники ФСБ.

- Молодой человек уже был ранее судим, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Наркоторговцы поделили роли: мужчина отвечал за производство, а женщина за продажу.

Для хранения своего товара преступники специально арендовали квартиру. В ней молодой братчанин расфасовывал наркотические средства, которые затем раскладывал по закладкам во всем городе. После чего его подельница договаривалась с покупателями о продаже через Интернет. При обыске квартиры была изъята крупная партия синтетического вещества.

Суд приговорил парня к 8 годам колонии строгого режима. За решетку отравилась и девушка, следующие 5 лет она проведет в колонии общего режима.