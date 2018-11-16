В Учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири пройдет семинар «Как управлять персоналом и изменениями сегодня»

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-16T13:04:35+03:00

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В Учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири 22 ноября 2018 года пройдет семинар «Как управлять персоналом и изменениями сегодня». К участию приглашаются руководители и собственники компаний, предприниматели, а также все, кому интересна эта тема. Об этом сообщила директор Учебного центра Инна Капичникова.

Семинар проведет Наталия Любимова - консультант по управлению и организационному развитию, MBA (Стратегическое управление компанией), сертифицированный коуч ICF, профессиональный медиатор (посредник в конфликтах), специалист по фасилитации групповых процессов. Она расскажет слушателям о том, как сохранять людей, поддерживать их мотивацию, что именно мотивирует сотрудников, существует ли идеальная система премирования и др.

Более подробно с информацией о семинаре можно ознакомиться на сайтах: http://vs.tpprf.ru/ru/cdo_tppvs/?page=detail&code=269476 и cdo@tppvs.ru. Телефоны для регистрации и справок: 20-29-59, 89025785485.

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