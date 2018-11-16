2018-11-16T14:54:06+03:00
Общество

За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП

Большая часть аварий происходит по вине водителей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП.За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Раз: автобус не выполнил требования дорожных знаков, два - проигнорировал сигнал поворота, три - разговаривал по мобильнику за рулем. Сколько раз нам приходится сталкиваться с подобным! Сотрудники ГИБДД, патрулируя один из городских маршрутов, насчитали у автобуса "Центральный рынок -Ново-Ленино" массу нарушений.

На конечной остановке автобус остановили. Помимо этих нарушений, полицейские нашли технические неисправности и составили административные материалы в отношении водителя и того, кто отвечал за выпуск на линию такого автобуса. На территории города Иркутска и Иркутского района идет профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус», направленное на пресечение нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

- За 10 месяцев этого года зафиксирован рост количества аварий с участием автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - С транспортными средствами указанной категории зарегистрировано 65 ДТП, из которых 46 - по вине водителя. В результате 92 человека получили травмы и двое погибли.

Госавтоинспекторы МУ МВД России «Иркутское» проверили больше 1900 автобусов, обнаружили более 300 различных нарушений и неисправностей. Два автобуса помещены на специализированную площадку. 9 руководителей автотранспортных предприятий привлечены к административной ответственности, вынесено 41 предписание.

На конечной остановке инспекторы ГИБДД остановили маршрутное транспортное средство. Помимо установленных фактов нарушений Правил дорожного движения, полицейские выявили технические неисправности и составили административные материалы в отношении водителя и лица, ответственного за выпуск на линию такого автобуса.

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