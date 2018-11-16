2018-11-16T15:08:43+03:00
Общество

Новые технологии в строительстве и ЖКХ обсудили на семинаре-совещании в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири

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Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Уральской ТПП и НО «Хризотиловая ассоциация» провели семинар-совещание «Новые технологии в строительстве и ЖКХ. Экономические и практические аспекты». Его участниками стали руководители и специалисты строительных организаций и СРО, органов власти, проектных институтов.

Как отметил в приветственном обращении председатель комитета в сфере строительства и инфраструктуры Союза «ТПП ВС», президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат, в настоящее время в строительной отрасли Приангарья используют шифер из хризотилового асбеста, который производят ООО «Комбинат «Волна»» и ООО «Тимлюйский завод». Оба предприятия входят в состав НО «Хризотиловая ассоциация». По словам технического директора этой организации Владимира Углева, изделия из хризотилового асбеста широко применяются не только при строительстве зданий, трубопроводов, инженерных сетей, но и внутренней отделке, облицовке фасадов, благоустройстве территорий. Он рассказал об опыте применения хризотилцементных строительных материалов в малоэтажном строительстве, в программах доступного жилья, при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, а также инновациях в производстве шифера и сайдинга.

С презентациями выступили представители Тимлюйского завода и комбината «Волна», после чего участники семинара-совещания задавали вопросы, обменивались мнениями о качественных, ценовых характеристиках, ассортименте хризотилцементных изделий и расширении сфер их применения в Иркутской области.

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