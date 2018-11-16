2018-11-16T15:45:41+03:00
Происшествия

Все живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором

Никому из детей госпитализация не потребовалась.
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Все живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиВсе живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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Школьная поездка чуть не обернулась трагедией. Водитель автобуса принял решение обогнать на проселочной дороге трактор. Но не рассчитал габариты и зацепил тяжелую технику. От касания «ПАЗ» вылетел в кювет.

Внутри автобуса находилось 14 детей. К месту аварии были направлены 3 бригады скорой помощи, которые осмотрели пострадавших. Никому из школьников госпитализация не потребовалась.

- Водитель автобуса получил травмы средней степени тяжести, - сообщает минздрав Иркутской области. – Его доставили в больницу, после оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

Место происшествия сейчас изучают инспекторы ГИБДД.

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