2018-11-16T18:13:39+03:00
Авто

ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе: к расследованию причин аварии подключился следственный комитет

Автобус вылетел в кювет на трассе Черемшанка-Саянск
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе: к расследованию причин аварии подключился следственный комитетДТП со школьным автобусом в Зиминском районе: к расследованию причин аварии подключился следственный комитет
Изменить размер текста:

К выяснению причин ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе подключился следственный комитет. Напомним, авария произошла днем, 16 ноября на трассе Черемшанка-Саянск. 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», в котором находилось 14 школьников, обгоняя машину, врезался в трактор МТЗ-80 и не справившись с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, медицинская помощь никому из детей не понадобилась.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Иркутской области, водитель автобуса получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу, после оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

- Начата доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Расследование причин аварии продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП

Большая часть аварий происходит по вине водителей. Госавтоинспекторы проверили больше 1900 автобусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мечты сбываются: волонтеры исполнили заветное желание тяжелобольной пенсионерки из Иркутска
Все живы: в Иркутской области автобус с 14 школьниками столкнулся с трактором
Новые технологии в строительстве и ЖКХ обсудили на семинаре-совещании в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП
В Учебном центре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири пройдет семинар «Как управлять персоналом и изменениями сегодня»
Делали закладки: в Братске продавали наркотики через интернет
ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок в метель, 17 ноября
В Иркутске обновят Дом быта и улицу Урицкого
За вождение в пьяном виде водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей в Иркутске
Постояльцев отеля "Кортьярд Марриотт" эвакуировали в Иркутске
«Ростелеком» модернизировал комплекс фотовидеофиксации в Иркутске
Шесть проектов иркутских ученых поддержали грантами РФФИ
Жительница Иркутска поблагодарили сотрудников ДПС за помощь при пожаре
55 зимних переправ откроют в Иркутской области
Водитель КамАЗа задавил рабочего на деляне в Усть-Илимском районе
Девятибалльные пробки образовались в Иркутске
На месте закрывшегося в Иркутске кинотеатра «Чайка» появится молодежный центр
Иркутяне сняли детское немое кино «Пингвины на Байкале»
В Иркутске сегодня откроются две выставки иркутских художников Шипицына и Москвитина
Профессиональная футбольная лига: тренер из Иркутска признан лучшим в группе «Восток»
«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Прогноз погоды в Иркутске: 16 ноября небольшой снег
ДТП под Иркутском: в Хомутово столкнулись пять машин
Третье поражение: «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» в Красноярске
Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак
В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее
Строительство дороги по острову Ольхон могут начать в 2019-м