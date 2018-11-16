СЕГОДНЯ 18:12 2018-11-16T18:13:39+03:00

ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе: к расследованию причин аварии подключился следственный комитет

Автобус вылетел в кювет на трассе Черемшанка-Саянск

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К выяснению причин ДТП со школьным автобусом в Зиминском районе подключился следственный комитет. Напомним, авария произошла днем, 16 ноября на трассе Черемшанка-Саянск. 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», в котором находилось 14 школьников, обгоняя машину, врезался в трактор МТЗ-80 и не справившись с управлением, съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, медицинская помощь никому из детей не понадобилась.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Иркутской области, водитель автобуса получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу, после оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

- Начата доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Расследование причин аварии продолжается.

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