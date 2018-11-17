Беларусь хочет поставлять в Иркутск электробусы и закупать самолеты МС-21

СЕГОДНЯ 06:17 2018-11-17T06:29:57+03:00

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Делегация Иркуткой области сейчас в Минске, там идут деловые переговоры по поводу взамодействия в разных сферах промышленности и сельского хозяйства. На встрече президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Приангарья Сергея Левченко было заявлено о новых планах и перспективах. Серьезнейшим образом белорусы заинтересовались новыми самолетами МС-21, которые производят в Иркутске.

-Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты, - сказал Александр Лукашенко.

Интерес Беларуси, конечно, шире. Республика готова не только покупать авиатехнику, но и предлагает ее обслуживание на авиаремонтном заводе в Минске.

- Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле и будем делать все, зависящее от нас, - заявил Александр Лукашенко.

Традиционно пользуется спросом белорусские БелАЗы, такие тракторы ценят в селах. В Иркутск поставлялись уже и автобусы из Беларуси. Предложили сибирякам и новую технику -электробусы, их собирают в Минске. С учетом относительно низкой стоимости электроэнергии общественный транспорт на таком ходу может быть востребован ( подробнее об электробусах >>>. ) Лесопромышленные предприятия и предприятия сельского хозяйства могут быть также заинтересованы во взамном сотрудничестве.

- Иркутская область открыта для общения и поиска новых векторов сотрудничества на долгосрочной основе, - отметил Сергей Левченко.

В частности, лесопромышленников белорусы готовы оснастить современными лесозаготовительными комплексами,а сельхозпроизводителей новыми тракторами и комбайнами.Готовы в Минске на общие проекты также в области строительства, физкультуры и спорта.

По материалам пресс-служб администрации Иркутской области и президента Беларуси.