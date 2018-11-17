2018-11-17T07:02:35+03:00
Происшествия

Остановили огонь: пожарные МЧС спасли четырех человек в иркутском поселке Кирова

Загорелся частный дом, а при плотной застройке пожар угрожал всей округе
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Остановили огонь: пожарные МЧС спасли четырех человек в иркутском поселке Кирова.Остановили огонь: пожарные МЧС спасли четырех человек в иркутском поселке Кирова.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром в субботу, 17 ноября, пожарные МЧС отстояли от огня поселок Кирова в Ленинском районе Иркутска. Именно отстояли,потому что это район очень плотной деревянной застройки. И от одного горящего дома быстро заполыхали бы все остальные.

- На момент прибытия первого подразделения одноэтажный деревянный дом и гараж были полностью охвачены огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Была угроза распространения на рядом стоящие дома.

Специалисты МЧС приняли решение попросить о подмоге и эвакуировать людей из зданий поблизости. Из горящего дома удалось вытащить газовый баллон и предотвратить взрыв, а в это время соседи уже находились на улице, их вывели спасатели. Увы, но самого хозяина сгоревшей постройки спасти не удалось, реанимационные действия не помогли. Во время проверки установлено, что накануне он выпивал, поздно вернулся домой. Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако все обстоятельства будут оценены позднее, после экспертиз.

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