Остановили огонь: пожарные МЧС спасли четырех человек в иркутском поселке Кирова

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-17T07:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в субботу, 17 ноября, пожарные МЧС отстояли от огня поселок Кирова в Ленинском районе Иркутска. Именно отстояли,потому что это район очень плотной деревянной застройки. И от одного горящего дома быстро заполыхали бы все остальные.

- На момент прибытия первого подразделения одноэтажный деревянный дом и гараж были полностью охвачены огнем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Была угроза распространения на рядом стоящие дома.

Специалисты МЧС приняли решение попросить о подмоге и эвакуировать людей из зданий поблизости. Из горящего дома удалось вытащить газовый баллон и предотвратить взрыв, а в это время соседи уже находились на улице, их вывели спасатели. Увы, но самого хозяина сгоревшей постройки спасти не удалось, реанимационные действия не помогли. Во время проверки установлено, что накануне он выпивал, поздно вернулся домой. Не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Однако все обстоятельства будут оценены позднее, после экспертиз.