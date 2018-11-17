2018-11-17T07:45:41+03:00
Общество

За помощь заблудившемуся ребенку полицейские наградили жительницу Слюдянки

Анастасия Шерстнева отвела девочку в полицию
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Жительницу Слюдянки наградили за помощь полиции.Жительницу Слюдянки наградили за помощь полиции.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Казалось бы, что здесь такого? Обыкновенная человеческая чуткость и порядочность. Если бы каждый проявлял ее в похожих ситуациях, можно было бы избежать многих бед. Полиция Иркутской области награждает тех, кто помогает оказавшимся в сложной ситуации людям. Жительницу Слюдянки, 24-летнюю Анастасию Шерстневу, в торжественной обстановке поблагодарили за неравнодушие к судьбе чужого ребенка.

- Вечером в дежурную часть отдела МВД поступило телефонное сообщение от 60-летней жительницы Слюдянки о том, что опекаемая ею 11-летняя девочка не вернулась из школы домой, - напоминает ГУ МВД по Иркутской области обстоятельства произошедшего. - Опасность ситуации заключалась в том, что девочка имеет инвалидность в связи с заболеванием. Для поисков несовершеннолетней было организовано 6 групп из 15 сотрудников полиции.

Но масштабные розыски не понадобились. Через час в полиции появилась Анастасия Шерстнева с разыскиваемой девочкой. Та в испуге постучалась в чужую дверь, из-за болезни забыв дорогу домой. Анастасия успокоила ее и привела в отделение.

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