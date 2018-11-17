СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-17T10:25:03+03:00

ДТП со школьным автобусом в Иркутской области: прокуратура проверит все обстоятельства. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

К выяснению причин аварии со школьным автобусом, который перевернулся около 16.00 на трассе в Зиминском районе, подключилась прокуратура. Напомним, авария произошла днем, 16 ноября на трассе Черемшанка-Саянск. Дети, 14 школьников, возвращались из Саянска домой, в поселок Буря. Вез их 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», Обгоняя автомобиль, автобус врезался в трактор,съехал в кювет и перевернулся.

- Дети получили травмы в виде ссадин и ушибов и в настоящее время находятся дома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям образовательного учреждения, органов местного самоуправления по организации школьных перевозок и решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

Водителю оказана необходимая помощь, у него диагностированы более серьезные травмы. Но госпитализация не понадобилась, сейчас мужчина дома.

Также СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по статье «Халатность». Задача - выяснить причины аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За 10 месяцев автобусы в Иркутске 65 раз попадали в ДТП

Большая часть аварий происходит по вине водителей. Госавтоинспекторы проверили больше 1900 автобусов.

ДТП под Усольем: автобус "Тальяны -Ангарск" столкнулся с КАМАЗом. Причины аварии выясняются. Трое пассажиров автобуса доставлены в больницы с переломами. Подробнее >>>

В Зиминском районе прокуратура проводит проверку по факту аварии школьного автобуса

16 ноября 2018 г.

Зиминская межрайонная проводит проверку по факту дорожно-транспортного нарушения, в результате которого на автодороге г. Саянск-п. Буря перевернулся школьный автобус.

Сегодня, 16 ноября 2018 года, водитель школьного автобуса допустил касательное столкновение с трактором, не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе, кроме водителя и сопровождающего, находились 14 школьников. Дети получили травмы в виде ссадин и ушибов и в настоящее время находятся дома.

По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям образовательного учреждения, органов местного самоуправления по организации школьных перевозок и решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.