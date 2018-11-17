2018-11-17T11:11:07+03:00
Происшествия

Пожар на турбазе "Ангарская горка": люди не пострадали

Сообщается, что сгорел автомобиль и один из гостевых домиков
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Под Ангарском горело здание турбазы.Под Ангарском горело здание турбазы.
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Ресторанно-туристический комплекс «Ангарская горка» находится в Ангарском районе, на 12-м километре трассы Ангарск-Савватеевка, это примерно 50 км от Иркутска. Он открыт для отдыхающих круглогодично. Видимо, одна из кампаний, которая заехала сюда отдыхать в пятницу, и стала виновницей пожара. Брошенной в комнате тлеющей сигареты, как правило, бывает достаточно. И в этом случае также пожар начался в одном из домов турбазы.

Дознавателям еще предстоит разобраться во всех обстоятельствах. Пока несомненно одно - что в в ночь на 17 ноября в Ангарске горела турбаза. В результате повреждено здание на площади 200 квадратных метров, а также машина. Как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, люди не пострадали.

Сейчас на турбазе продолжают работу пожарные и дознаватели. Им предстоит тщательно изучить все и найти виновника этого ЧП.

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