В Иркутской зоогалерее спасают сову
Вполне возможно, что сова по какой-то причине влетела в идущий по трассе транспорт. Но мир не без добрых людей. Израненную совушку подобрали и несколько сот километров бережно везли в Иркутск, чтобы, в надежде на спасение, передать ее в иркутскую зоогалерею.
-Совы, совы, совы... Ночное пополнение - длиннохвостая неясыть как из мясорубки. Подобрана на дороге около поселка Алзамай, доставлена в тяжёлом состоянии. Сильная черепно-мозговая травма, прогноз пока очень осторожный, - написали работники зоогалереи на своей страничке Вконтакте. И выложили фото несчастной совы, многие из которых очень тяжело смотреть.
Все дюбители живого надеются на счастливый исход этой истории и пишут слова поддержки. Специалисты в зоогалерее опытные и поэтому надежда есть. Есть она еще и потому, что водители, проезжающие мимо, точно знали, где всегда помогут.