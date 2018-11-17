В Иркутской зоогалерее спасают сову

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-17T12:11:04+03:00

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Вполне возможно, что сова по какой-то причине влетела в идущий по трассе транспорт. Но мир не без добрых людей. Израненную совушку подобрали и несколько сот километров бережно везли в Иркутск, чтобы, в надежде на спасение, передать ее в иркутскую зоогалерею.

-Совы, совы, совы... Ночное пополнение - длиннохвостая неясыть как из мясорубки. Подобрана на дороге около поселка Алзамай, доставлена в тяжёлом состоянии. Сильная черепно-мозговая травма, прогноз пока очень осторожный, - написали работники зоогалереи на своей страничке Вконтакте. И выложили фото несчастной совы, многие из которых очень тяжело смотреть.

Все дюбители живого надеются на счастливый исход этой истории и пишут слова поддержки. Специалисты в зоогалерее опытные и поэтому надежда есть. Есть она еще и потому, что водители, проезжающие мимо, точно знали, где всегда помогут.