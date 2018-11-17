Автобус Тальяны-Ангарск столкнулся с КАМАЗом: СК проводит проверку обстоятельств ДТП

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-17T13:06:48+03:00

Авария с автобусом "Тальяны-Ангарск": по фото можно определить, как все происходило. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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СКР по Иркутской области подключилось к расследованию обстоятельств аварии, которая произошла сегодня утром в Усольском районе. Автобус № 654 "Тальяны-Ангарск" совсем нненамного отъехал от пункта отправления и столкнулся с КАМАЗом. Пострадали трое пассажиров автобуса, они попали в больницы.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, 10 из них были осмотрены медиками, троим потребовалась госпитализация, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Предварительно у пострадавших диагностированы ушибы и переломы.

Все обстоятельства ДТП еще будут выясняться. Но, по фотографиям с места ДТП, которые уже размещены на сайте ГУ МВД по Иркутской области, можно сделать вывод, что, спускаясь с горы, автобус "догнал" КАМАЗ. Что было косвенной причиной этого, какая конкретно неисправность - неизвестно. Но скорее всего, что-то с тормозной системой. Дело следователи СКР по Иркутской области завели по статье 238, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомн.им, вчера произошло еще одно ДТП с автобусом, школьным. И тоже, по счастью, обошлось без жертв. Напомним, авария произошла днем, 16 ноября на трассе Черемшанка-Саянск. 64-летний водитель автобуса «ПАЗ», в котором находилось 14 школьников, обгоняя машину, врезался в трактор МТЗ-80 и не справившись с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Дети дома, с синяками, водителю оказали помощь.

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