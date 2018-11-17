2018-11-17T14:35:23+03:00
Общество

А за мобильник ответишь: работник сервисной службы из Черемхова помог задержать воровку

Он сообщил в полицию о клиентке, которая принесла телефон на разблокировку
Ольга СЛАВИЧЕВА
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А за мобильник ответишь: работник сервисной службы из Черемхова помог задержать воровку.А за мобильник ответишь: работник сервисной службы из Черемхова помог задержать воровку.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Многие марки смартфонов и айфонов стоят достаточно дорого. И кража их заставляет бывших владельцев идти на серьезные траты. Между тем все знают - краденные аппараты несут в скупку или в мастерскую. Но далеко не все мастера согласны помогать преступникам.Так, в Черемхово сотрудники полиции поощрили местного жителя за помощь в раскрытии преступления

Благодаря грамотным действиям Андрея Ивановича Гонтаренко была задержана подозреваемая в краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Андрей занимается ремонтом телефонов. На днях к нему пришла девушка и попросила разблокировать гаджет. Поведение клиентки ему показалось подозрительным, но телефон в работу принял, попросив прийти на следующий день. После чего сообщил о произошедшем в полицию.

Чутье не подвело мастера. Смартфон оказался краденным. На следующий день в сервисном центре девушку ждала полиция. Ее задержали, а похищенное имущество возвратили законному владельцу.

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