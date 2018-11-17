Бес попутал: за использование чужой банковской карты иркутянин получил срок

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-17T17:17:36+03:00

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Увы, факт. Несмотря на то, что система бесконтактной оплаты и удобна сама по себе, для владельца пластиковой карты есть в этом опасности. И не такие уж маленькие. Если ты забыл карту, оставил ее где-то, потерял и вовремя не успел заблокировать - наверняка лишишься средств. Правда, есть шанс поймать воришку - крупные супермаркеты оснащены камерами видеонаблюдения.

-В августе 2018 года иркутянин увидел забытую пластиковую карту, извлек её из устройства, но, вместо того, чтобы передать ее в банк, для возврата хозяину, забрал себе, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска. - В течение вечера в разных магазинах он совершал покупки, рассчитываясь ею. Тем самым похитил денежные средства в сумме более 7000 рублей.

По заявлению владельца карты провели расследование и вора поймали. Теперь у любителя поживиться за чужой счет есть судимость. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с установлением испытательного срока два года.