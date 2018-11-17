2018-11-17T17:41:41+03:00
Происшествия

Землетрясение силой в 2 балла зарегистрировали в Иркутске

Для Прибайкалья это дело обычное, каждый год у нас фиксируют десятки колебаний земной коры
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Карта землетрясений вокруг Иркутска с начала 2018 года. Фото: Байкальский филиал геофизической службы РАН.Карта землетрясений вокруг Иркутска с начала 2018 года. Фото: Байкальский филиал геофизической службы РАН.
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"Что? Тряхнуло?!! Странно, а я ничего не почувствовал. Точно тряхнуло, около 22.00" - тема часа в социальных сетях. Смотрим, что по этому поводу сообшает Байкальский филиал Геофизической службы РАН, специалисты которого всегда на посту.

Точно, было. Зафиксировано землетрясение силой в 2 балла, в Иркутске ощущалось именно так. Время землетрясения - 21.40 местного. Иркутяне в курсе - поводов для паники нет. Колебания земной коры ощутили, и то слегка, лишь жильцы верхних этажов. Максимум в домах звякнула посуда в шкафу.

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