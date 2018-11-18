2018-11-18T04:41:13+03:00
Спорт

Приглашаются все желающие: БК «Иркут» проведет открытую тренировку для болельщиков

Тренировка состоится 18 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Приглашаются все желающие: БК «Иркут» проведет открытую тренировку для болельщиковПриглашаются все желающие: БК «Иркут» проведет открытую тренировку для болельщиковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, болельщики баскетбольного клуба «Иркут»! Если вы уже соскучились по играм любимой команды, то приходите на открытую тренировку оранжево-черных, которая состоится 18 ноября на тренировочной базе наших баскетболистов в спортклубе «Чемпион». Начало в 16.00.

- Если у вас накопились вопросы к тренерскому штабу и к игрокам, если вам есть что сказать нашим баскетболистам в преддверии домашней серии игр 23-26 ноября. На тренировке у вас будет возможность утолить свое любопытство, получить ответы на самые наболевшие вопросы и, конечно, озвучить свои пожелания, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

Добавим, что ближайший матч Суперлиги-1 «Иркут», который находится на 13 месте в таблице, проведет на своем паркете 23 ноября. В гости к нашим баскетболистам пожалует «Спартак-Приморье» из Владивостока. Ну а 26 ноября иркутяне примут дома «Восток-65» из Южно-Сахалинска.

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