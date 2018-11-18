Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:17 2018-11-18T06:17:08+03:00

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Из-за резкого похолодания, снегопадов, метелей и образования гололеда на трассах Иркутской области, спасатели решили организовать на дорогах дежурства оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

- Их главная задача – оказать помощь на месте, доставить в случае необходимости попавших в непогоду водителей и пассажиров в ближайшие пункты обогрева, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что всего в Приангарье сейчас насчитывается 23 опасных дорожных участка. 14 из них на трассе Р-255 «Сибирь»: в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском, Заларинском, Аларском, Черемховском, Усольском, Ангарском, Иркутском районах. На Р-258 «Байкал» – 3 участка: Иркутский, Шелеховский, Слюдянский. На А-331 «Вилюй» – 6 участков в Тулунскои и Братском районах.

Кроме того, в Иркутской области оборудованы 49 стационарных пунктов обогрева и питания.

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