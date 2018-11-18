Пожар в Иркутске: тело 77-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Попова

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-18T08:25:10+03:00

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О пожаре в частном доме на улице Попова в ночь на 18 ноября, иркутским спасателям сообщили очевидцы. Уже через несколько минут пожарные были на месте, к этому моменту здание было полностью охвачено огнем, кроме того горел гараж. Справиться с пожаром спасателям удалось через 12 минут. Жертв избежать не удалось. Внутри сгоревшего жилища было найдено тело 77-летнего пенсионера.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на месте трагедии работают дознаватели, которые выясняют все причины пожара.

Это уже не первый крупный пожар в Приангарье за эти выходные. Напомним, в субботу, 17 ноября, пожарные МЧС отстояли от огня поселок Кирова в Ленинском районе Иркутска. Именно отстояли,потому что это район очень плотной деревянной застройки. И от одного горящего дома быстро заполыхали бы все остальные.