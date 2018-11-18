Черемховские полицейские поймали водителя, который перевозил 4,5 тонны дизтоплива без документов

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-18T11:15:56+03:00

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Инспекторы ГИБДД Черемхова во время патрулирования улиц города остановили КамАЗ для проверки документов водителя и выявили нарушение. Оказалось, что он перевозил 4,5 тонны дизтоплива без путевого листа, без разрешения на перевозку опасных грузов и с неработающим техническим средством контроля "Тахограф".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейским нарушитель объяснил, что вез топливо на предприятие в котором работает.

Но это не поможет водителю избежать штрафа в 9,5 тысяч рублей. Кроме того, его автомобиль поставили на арестплощадку, пока не выяснятся все обстоятельства. Ну а тех должностных лиц, которые выпустили его на линию, ждет проверка.

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