2018-11-18T15:00:37+03:00
Спорт

Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга

Ангарчане остаются на последнем месте в турнирной таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга. Фото: Татьяна ГЛЮК.Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Черная серия ангарского «Ермака» продолжается. В очередном матче Высшей хоккейной лиги «оранжевые» на своем льду проиграли действующему чемпиону ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 2:5.

Первый период выдался для нашей команды провальным. В ворота ангарчан влетело четыре шайбы. В составе питерцев дважды отличился Евгений Монс, а также Никита Дыняк и Иван Петраков. Наши хоккеисты не смогли ответить на это даже одним точным броском. Зато это удалось «Ермаку» во втором отрезке. Правда, произошло это, когда счет был уже 0:5. «Оранжевые» отыграли один гол усилиями Константина Дрокова. В третьем отрезке наши хоккеисты поразили ворота динамовцев во второй раз, но сравнять счет так и не смогли. Очередное поражение, после которого ангарчане с 10 очками остались на последнем 29-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Ермак» проведет 20 ноября с еще одной командой из Санкт-Петербурга. В гости к нам пожалует «СКА-Нева».

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