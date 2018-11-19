Всероссийская туристическая премия «Маршрут года»: Иркутская область в пятерке

СЕГОДНЯ 03:32 2018-11-19T05:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже пять лет в России ежегодно присуждают премию «Маршрут года». Участвовать в ней могут все регионы России. В этот раз на участие в премии было подано 450 туристических проектов из 60 регионов страны. И по итогу соревнования составлен рейтинг.

- Иркутская область на 5 месте, - сообщает официальный сайт Всероссийской туристической премии «Маршрут года». - Бурятия на втором. Первое место у Москвы, третье – у Московской области. На четвертой строчке - Омская область.

Как отмечают организаторы, в 2018 году при составлении «турнирной таблицы» учитывались и общее количество проектов от региона, заявившиеся для участия в конкурсе, результаты региональных конкурсов, и результаты общенационального финала Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года, который прошел в городе Ульяновске в начале ноября.