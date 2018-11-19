2018-11-19T04:21:33+03:00
Общество

Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в России

Конкурс приурочен к Пробной переписи населения этого года
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в РоссииЧастушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пробная перепись населения прошла в стране этой осенью. На тему переписи было предложено три конкурса: конкурс детского рисунка, любительской фотографии и видеороликов. В конкурсе на лучшее видео победили наши земляки из Катангского района. Они отправили снятые на видео частушки о переписи населения.

«Я не знала, не гадала, сколько нас в деревне, благо нас пересчитала перепись населенья. Ух!» - одно из творений Хора коллектива учителей МКОУ СОШ с.Ербогачен.

Все частушки сибиряки исполнили под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. За свои старания они получат премию – 60 тыс. рублей, - отмечает пресс-служба Иркутскстата. Второе и третье место в данном конкурсе заняли работы авторов из Великого Новгорода и Алеутского района Камчатского края.

Через два года стартует Всероссийская перепись населения, во время которой также будут организованы творческие конкурсы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» проводят бесплатный семинар для предпринимателей
Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино
Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде
Первенство России по керлингу: у иркутян первое место
«Молчановка» приглашает иркутян научиться скорочтению
Всероссийская туристическая премия «Маршрут года»: Иркутская область в пятерке
Прогноз погоды в Иркутске: 19 ноября в городе -14
Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга
Служебный пес по кличке Аякс помог иркутским полицейским обнаружить крупную партию наркотиков
Черемховские полицейские поймали водителя, который перевозил 4,5 тонны дизтоплива без документов
Пожар в Иркутске: тело 77-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Попова
Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области