СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-19T04:21:33+03:00

Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конкурс приурочен к Пробной переписи населения этого года

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Пробная перепись населения прошла в стране этой осенью. На тему переписи было предложено три конкурса: конкурс детского рисунка, любительской фотографии и видеороликов. В конкурсе на лучшее видео победили наши земляки из Катангского района. Они отправили снятые на видео частушки о переписи населения.

«Я не знала, не гадала, сколько нас в деревне, благо нас пересчитала перепись населенья. Ух!» - одно из творений Хора коллектива учителей МКОУ СОШ с.Ербогачен.

Все частушки сибиряки исполнили под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. За свои старания они получат премию – 60 тыс. рублей, - отмечает пресс-служба Иркутскстата. Второе и третье место в данном конкурсе заняли работы авторов из Великого Новгорода и Алеутского района Камчатского края.

Через два года стартует Всероссийская перепись населения, во время которой также будут организованы творческие конкурсы.